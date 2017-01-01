



Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın ev sahipliği yaptığı Garanti Koza Sofia Open’da Cem İlkel/Tuna Altuna tandemi, çiftler ana tablosunda sahne aldı. Çeyrek finale yükselebilmek için Dudi Sela/Radu Albot ikilisi ile kozlarını paylaşan İlkel/Altuna, 6-2, 6-7, 10/3 ile korttan mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.



Mücadeleye istediği girişi yapamayan Türk raketler, peş peşe servis kırdırarak ilk seti 6-2 kaybetse de ikinci sette oyunu dengelemeyi başardı. 7-6 ile bu seti kazanan ve mücadeleyi maç tie-break’e taşıyan Cem ve Tuna, 1 saat 25 dakika sonunda 10/3’lük skor ile çeyrek finalin uzağında kaldı.



Çiftlerdeki mücadelesini noktalayan Cem İlkel, Garanti Koza’nın isim sponsorluğunda gerçekleştirilen Garanti Koza Sofia Open’ın üçüncü gününde (8 Şubat Çarşamba) teklerde korta çıkacak. Milli tenisçinin rakibi 2016’da Sofya’da final oynayan dünya 37 numarası Sırp Viktor Troicki olacak.



