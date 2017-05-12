Fotoğraf: Gökhan Taner

Milli tenisçi Cem İlkel, kariyerinin ATP Challenger düzeyindeki ikinci finalini Özbekistan’ın Karşi şehrinde katıldığı turnuvada yakaladı. 21 yaşındaki İlkel, yarı finalde karşılaştığı Kazak rakibi Dmitry Popko’yu 3-6, 7-6, 6-4’lük setlerle yenerek şampiyonluk maçındaki yerini ayarladı.

Üst üste etkileyici galibiyetlere imza atarak geldiği yarı finalde 5 numaralı seribaşı Popko ile kozlarını paylaşan İlkel, 6-3 kaybettiği ilk setin ardından büyük çekişmeye sahne olan ikinci seti 7/5’lik tie-break neticesinde hanesine yazdırarak mücadeleyi final setine taşıdı.

Maç boyunca sergilediği güçlü servis performansını karar setinde de sürdüren Cem, dünya 203 numarası Popko’nun servisini henüz ilk oyunda kırdıktan sonra arkasına bakmadı. İlkel, birinci servislerinden %80 ile puan çıkardığı buluşmanın son setini 6-4 kazanıp adını finale yazdıran taraf oldu.

2 saat 19 dakika sonunda galibiyete uzanan Cem, 2016 TEB İzmir Cup’ın ardından ikinci kez bir ATP Challenger turnuvasında şampiyonluk için korta çıkacak. İlkel, 75 bin dolar ödüllü Karşi Challenger’ın finalinde klasmanın 225. basamağındaki Belaruslu Egor Gerasimov ile karşı karşıya gelecek.