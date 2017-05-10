Fotoğraf: Gökhan Taner

21 yaşındaki milli tenisçi Cem İlkel, Özbekistan'ın Karşi şehrinde katıldığı 75 bin dolar toplam para ödüllü ATP Challenger turnuvasında adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Sert zemindeki organizasyona 7 numaralı seribaşı Hint Ramkumar Ramanathan'ı devirerek başlayan İlkel, ikinci turda karşılaştığı Rus Alexey Vatutin'e de set şansı tanımadı. 72 dakikada tamamladığı maç boyunca 10 ace kaydeden ve dört kez servis kıran İlkel, klasmanın 278. basamağındaki Vatutin'i 6-2, 7-5'le mağlup ederek son sekiz biletini kaptı.

Cem, çeyrek finalde eski bir ilk 100 oyuncusu Kazak Aleksandr Nedovyesov ile kozlarını paylaşacak. Bu hafta itibarıyla kendisinden 70 sıra ileride 256 numarada yer alan Nedovyesov ile daha önce iki kez buluşan İlkel, 2013 Mersin Challenger'da yenildiği rakibini final oynama başarısı gösterdiği 2016 İzmir Cup'ta ikinci turda saf dışı bırakmıştı.

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