Özbekistan'ın Karşi şehrindeki ATP Challenger turnuvasında peş peşe etkileyici galibiyetler alan milli tenisçi Cem İlkel, finalde Belaruslu rakibi Egor Gerasimov'a 6-3, 7-6 yenilerek ikinciliği elde etti.





Toplam 75 bin dolar ödüllü organizasyonun şampiyonluk maçında ilk setin sekizinci oyununda servisini kırdırıp 5-3 geriye düşen İlkel, bir sonraki oyunda break'i geri alamayınca seti 6-3 kaybetti.





Her iki oyuncunun da oldukça güçlü servisler kullandığı ikinci setin düğümünü tie-break çözdü. Kritik oyunda ilk saha değişimine 4/2 üstün giren Gerasimov, üstünlüğünü korudu ve tie-break'i 7/4'lük skorla kazanıp maçı noktaladı.





Klasmanın 225. basamağındaki Gerasimov, 80 dakikada tamamladığı final mücadelesinde birinci servislerinden %86 ile puan çıkarırken, 15 ace kaydetti. İlkel ise 5 ace attığı maçta ilk servisinin oyuna girdiği puanların %77'sini hanesine yazdırdı.





2016 TEB İzmir Cup'ın ardından kariyerinin ikinci ATP Challenger finalinden de mağlup ayrılan 21 yaşındaki Cem, Karşi'deki başarısı neticesinde dünya sıralamasında ilk 250'nin kıyısına gelip klasman rekorunu kıracak.





Cem İlkel'in bir sonraki adresi Özbekistan'ın Semerkant kentindeki ATP Challenger turnuvası olacak.