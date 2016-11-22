Kazakistan'ın başkenti Astana'daki 50 bin dolar toplam ödüllü ATP Challenger turnuvasında ter döken 21 yaşındaki milli tenisçi Cem İlkel, Rus rakibi Evgeny Karlovskiy'yi 6-0, 6-7, 7-5'le yenerek adını ikinci tura yazdırmasını bildi.

Bu hafta itibarıyla klasmanın 350. basamağında bulunan İlkel, kendisinden 91 sıra gerideki Karlovskiy önünde maça etkileyici bir başlangıç yaptı. Cem, yalnızca altı puan yitirdiği ve 19 dakikada tamamladığı açılış setini 6-0'la cebine koydu.

İkinci sete İlkel servis kırarak girerken, hemen akabinde servis kıran Karlovskiy durumu eşitledi. Üçüncü oyundan itibaren karşılıklı kazanılan oyunlar izlenirken, setin galibi 7/5'lik tie-break neticesinde Karlovskiy oldu.

Çekişme üçüncü sette de devam etti. Sekizinci oyunda break'i yakalayarak 5-3'ü bulan Cem, bir sonraki oyunda maç için attığı servislerde işi bitiremedi.

Üç oyun sonra 6-5 üstünken bu kez maç için servis karşılaşayan İlkel, eline geçen üçüncü maç puanında file önüne gelen Karlovskiy'yi geçerek 2 saat 13 dakika süren buluşmada son sözü söyledi.

BİR SONRAKİ RAKİP ISTOMIN

Bu galibiyetle son 16'daki yerini ayırtan Cem İlkel, ikinci turda 2 numaralı seribaşı Özbek Denis Istomin eşleşti. Dünya sıralamasının 142. basamağında oturan 30 yaşındaki Istomin, 2012 yılında 33 numaraya kadar ilerlemişti.

MARSEL'DEN ERKEN VEDA

Astana'daki Capital Cup kapalı kort turnuvasında boy gösteren bir diğer milli raket Marsel İlhan, ilk turda 4 numaralı seribaşı Aleksandr Nedovyesov'a 7-6, 6-1'lik setlerle yenilmekten kurtulamadı.

Her iki raketin de servislerini kaptırmadığı açılış setini 7/5'lik tie-break'le yitiren İlhan, mücadeleden düştüğü ikinci sette ise ATP 189 numarası Nedovyesov'dan tek oyun alabildi ve turnuvaya veda etti.