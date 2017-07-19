Fotoğraf: Gökhan Taner

21 yaşındaki milli tenisçi Cem İlkel, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen ATP Challenger turnuvasına ikinci turda veda etti.

Toplam 125 bin dolar ödüllü organizasyondaki ikinci sınavını 5 numaralı seribaşı Belaruslu Egor Gerasimov önünde veren Cem, üçüncü kez yüzleştiği rakibine üçüncü kez yenilmekten kurtulamadı.

Dünya sıralamasının 160. basamağındaki Gerasimov'un güçlü servisleri karşısında direnemeyen İlkel, 58 dakika sonunda korttan 6-2, 6-3'lük setlerle mağlup ayrıldı.

Astana Challenger'da ilk tur maçına bugün çıkan Marsel İlhan ise 7 numaralı seribaşı Güney Koreli Kwon Soon-Woo'ya 6-4, 6-4 kaybederek elendi.

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