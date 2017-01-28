Fotoğraf: Elif İlkel

Antalya Belek'te düzenlenen GD Tennis Cup Futures turnuvasında boy gösteren Cem İlkel, büyük çekişmeye sahne olan yarı finalde Çek Michal Konecny'yi 6-4, 3-6, 7-6 yenerek şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.

İsviçreli ve Rus rakiplerini eledikten sonra çeyrek finalde 2 numaralı seribaşı Alman Marc Sieber'i turnuvanın dışına iten İlkel, 2016 İstanbul Challenger'da mağlup olduğu Konecny'den rövanşı almasını bildi.

Karşılıklı kazanılan setlerin ardından gidilen final setinde düğümü tie-break çözerken, kritik oyunu 8/6 ile hanesine yazdıran 21 yaşındaki milli tenisçi, 2 saat 45 dakika sonunda finale yükselen taraf oldu.

Toplam 15 bin dolar ödüllü organizasyonda 6 numaralı seribaşı olarak raket sallayan Cem, finalde Hollandalı Tallon Griekspoor ile kozlarını paylaşacak.

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