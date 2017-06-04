Roland
Garros’un yenilenme projelerine göre yakın zamanda yıkılması beklenen tarihi 1
numaralı kort günün en zevkli maçlarından birine sahne oldu. İstanbul Open
finalisti ve Paris’te beşinci seribaşı olarak ter döken Milos Raonic ile 20 numaralı seribaşı
Pablo Carreno Busta çeyrek final vizesi için korta çıktılar.
Maçın
başından itibaren puanlar beklenildiği gibi geçmeye başladı. Carreno Busta
geriden sert ve spinli vuruşları ile Raonic’i kortun gerisinde tutmaya
çalışıyor, Kanadalı oyuncu ise rakibine baskı kurup, servis ve
forehand’leri ile kazanma vuruşları arıyordu. İlk seti kazanan Raonic aslında
maçta büyük avantaj yakalama fırsatını 5-4’te yakaladı. Carreno Busta’nın
servisinde 30-40’ta set puanı elde eden Raonic, return hatası yapınca Carreno
Busta skoru 5-5 yaptı ve seti 7/2’lik tie-break neticesinde alarak maçı eşitledi.
Üçüncü
sette Raonic erken servis kırmasına rağmen yine Carreno Busta’nın oyunları
eşitlemesine mani olamadı. Ancak bu sefer zor da olsa tiebreak’I 8/6 kazanarak
seti almasını bildi. Dördüncü sette ise Raonic, genelde kritik oyun olarak
kabul edilen yedinci oyunda, hem de kendi servisinde, dört tane basit forehand
hatası yaparak bir anda kendini geride buldu ve maç final setine gitti.
Son
set inanılmaz çekişmeli geçti. 1-1
oyununda rakibinin servisinde 0-40’ı yakalayan Carreno Busta, üç servis kırma
puanından faydalanamadığı gibi sinirlenmişti de çünkü 30-40 puanında Kanadalı
oyuncunun vurduğu bir topu dışarıda görmüştü ve hakem “out“ demediği için yüksek
sesle tepki göstermişti. İspanyol raket gerginliğini bir sonraki oyuna taşıdığı
için kendi servisini de kaybedip 3-1 geriye düştü. Ama Raonic bir kez daha set
içindeki üstünlüğünü koruyamadı. Hemen
akabinde Carreno Busta servis kırdı ve maç uzadıkça uzadı.
5-5’te servis kıran Pablo, 6-5’te üç maç puanından
faydalanamadı. Aslında üçünü de
gerektiği gibi oynamış, Raonic’i rallide geride tutmuştu ama Kanadalı raket
devleşip hata yapmamıştı ve adeta çizgileri temizlemişti. Raonic eşitledi ancak hemen sonra yine kendi
servisini kaybetti. 7-6’da da üç maç
puanı kurtaran Raonic nihayet yedinci maç puanında Carreno Busta’nın volesine
karşı çaresiz kaldı ve 4-6, 7-6, 6-7, 6-4, 8-6 biten 4 saat 17 dakikalık maçta
boyun eğen taraf oldu.
Maçtan sonra konuşurken üzüntülü olduğunu saklamayan
Raonic, maç boyunca eline çok fırsat geçtiğini ama önemli anlarda yeterince
agresif olmadığını ve bunun cezasını çektiğini belirtti. Carreno Busta ise slam kariyerinin ilk çeyrek finaline çıktığı için çok mutluydu. Bir sonraki
rakibinin Rafael Nadal olduğu hatırlatılıp maç hakkındaki şansı sorulunca “şansım olmadığına inansaydım oynamazdım” cevabını verdi.
Mert Ertunga - Paris