Roland Garros’un yenilenme projelerine göre yakın zamanda yıkılması beklenen tarihi 1 numaralı kort günün en zevkli maçlarından birine sahne oldu. İstanbul Open finalisti ve Paris’te beşinci seribaşı olarak ter döken Milos Raonic ile 20 numaralı seribaşı Pablo Carreno Busta çeyrek final vizesi için korta çıktılar.

Maçın başından itibaren puanlar beklenildiği gibi geçmeye başladı. Carreno Busta geriden sert ve spinli vuruşları ile Raonic’i kortun gerisinde tutmaya çalışıyor, Kanadalı oyuncu ise rakibine baskı kurup, servis ve forehand’leri ile kazanma vuruşları arıyordu. İlk seti kazanan Raonic aslında maçta büyük avantaj yakalama fırsatını 5-4’te yakaladı. Carreno Busta’nın servisinde 30-40’ta set puanı elde eden Raonic, return hatası yapınca Carreno Busta skoru 5-5 yaptı ve seti 7/2’lik tie-break neticesinde alarak maçı eşitledi.

Üçüncü sette Raonic erken servis kırmasına rağmen yine Carreno Busta’nın oyunları eşitlemesine mani olamadı. Ancak bu sefer zor da olsa tiebreak’I 8/6 kazanarak seti almasını bildi. Dördüncü sette ise Raonic, genelde kritik oyun olarak kabul edilen yedinci oyunda, hem de kendi servisinde, dört tane basit forehand hatası yaparak bir anda kendini geride buldu ve maç final setine gitti.

Son set inanılmaz çekişmeli geçti. 1-1 oyununda rakibinin servisinde 0-40’ı yakalayan Carreno Busta, üç servis kırma puanından faydalanamadığı gibi sinirlenmişti de çünkü 30-40 puanında Kanadalı oyuncunun vurduğu bir topu dışarıda görmüştü ve hakem “out“ demediği için yüksek sesle tepki göstermişti. İspanyol raket gerginliğini bir sonraki oyuna taşıdığı için kendi servisini de kaybedip 3-1 geriye düştü. Ama Raonic bir kez daha set içindeki üstünlüğünü koruyamadı. Hemen akabinde Carreno Busta servis kırdı ve maç uzadıkça uzadı.

5-5’te servis kıran Pablo, 6-5’te üç maç puanından faydalanamadı. Aslında üçünü de gerektiği gibi oynamış, Raonic’i rallide geride tutmuştu ama Kanadalı raket devleşip hata yapmamıştı ve adeta çizgileri temizlemişti. Raonic eşitledi ancak hemen sonra yine kendi servisini kaybetti. 7-6’da da üç maç puanı kurtaran Raonic nihayet yedinci maç puanında Carreno Busta’nın volesine karşı çaresiz kaldı ve 4-6, 7-6, 6-7, 6-4, 8-6 biten 4 saat 17 dakikalık maçta boyun eğen taraf oldu.

Maçtan sonra konuşurken üzüntülü olduğunu saklamayan Raonic, maç boyunca eline çok fırsat geçtiğini ama önemli anlarda yeterince agresif olmadığını ve bunun cezasını çektiğini belirtti. Carreno Busta ise slam kariyerinin ilk çeyrek finaline çıktığı için çok mutluydu. Bir sonraki rakibinin Rafael Nadal olduğu hatırlatılıp maç hakkındaki şansı sorulunca “şansım olmadığına inansaydım oynamazdım” cevabını verdi.

Mert Ertunga - Paris