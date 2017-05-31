Fotoğraf: Jimmie48 Tennis Photography

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık'taki ikinci tur maçında dünya sıralamasının 49. basamağındaki ABD'li rakibi Shelby Rogers'a 7-6, 6-4 mağlup olarak elendi.





16 numaralı korttaki müsabakaya ilk üç oyunu alarak başlayan milli tenisçi, akabinde 4-1 ve 5-2'lik üstünlükleri yakaladı. 5-4 önde girdiği ve servis kullandığı onuncu oyunda seti bitirmeyen Çağla, tie-break'te de önemli bir avantajı kullanamadı.





5/2 öne geçtiği oyunda son yedi puanın altısını Rogers'a kaptıran Büyükakçay, 71 dakika süren seti 8/6 ile sonuçlanan tie-break'le yitirmekten kurtulamadı.





Açılış turunda dünya 25 numarası Mirjana Lucic-Baroni'yi saf dışı bırakan Büyükakçay, ikinci sette de başa baş bir mücadele sergiledi.





İki kez karşılıklı kırılan servislerin ardından 5-4 geride girdiği onuncu oyunda maçta kalmak için servis atan 27 yaşındaki Çağla, geçen yıl bu adreste çeyrek final gören Rogers'ın etkili oyununa karşılık veremedi.





Kritik noktada servisini çaldıran Büyükakçay, tam iki saat süren karşılaşmanın ikinci setini 6-4'le kaybetti ve Roland Garros'a ikinci turda veda etti.



