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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık'a müthiş bir galibiyetle başladı. 27 yaşındaki Büyükakçay, dünya sıralamasının 25. basamağındaki Hırvat Mirjana Lucic-Baroni'yi 6-3, 6-3'le devirip adını ikinci tura yazdırmayı başardı.

Avustralya Açık'ta yarı finale kadar ilerleyen 22 numaralı seribaşı Lucic-Baroni karşısında ilk üç oyunu alarak maça başlayan Büyükakçay, break avantajını setin sonuna kadar korudu ve 6-3'le ilk adımı attı.

Çağla'nın kusursuz performansı ikinci sette de devam etti. Üçüncü oyunda servis kıran Büyükakçay, rakibi Lucic-Baroni'nin maçta kalmak için servis attığı dokuzuncu oyunu sıfıra karşı kazandı ve bu seti de 6-3'le hanesine yazdırıp tur biletini kaptı.

71 dakika süren mücadele boyunca birinci servislerinden %78'le puan çıkaran Çağla, servis kırma puanı göstermediği maçı yalnızca beş basit hatayla tamamladı.

Grand Slam arenasındaki üçüncü ana tablo galibiyetine imza atan Büyükakçay, ikinci turda WTA 49 numarası ABD'li Shelby Rogers ile kozlarını paylaşacak.

Ali Katipoğlu - Paris