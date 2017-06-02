Erkek tenisinde 80’li yıllara damgasını vuran, Kariyerinde 33 şampiyonluk bulunan, şu sıralar Eurosport’ta yorumculuk yapan efsane tenisçi Mats Wilander, Türk tenisçilere tavsiyelerde bulundu.

Hürriyet gazetesinden Efkan Bucak'ın sorularını yanıtlayan Wilander, Türk tenisçileri için “İçerinde çok yetenekli oyuncular bulunuyor. Onları izlemek oldukça keyifli” ifadesini kullandı.

Türk tenisindeki yükselişi de değerlendiren Mats Wilander, "Bence başarının anahtarı ülkelerinde kendilerine karşı oynayan tenisçiler ile arkadaş olup onlarla sürekli maç yapmaları çünkü kendilerinden daha düşük seviyedeki oyuncular yerine kendi seviyelerinde ve daha üst seviyedeki oyuncularla sürekli idman yapmaları gerekiyor. İki iyi oyuncunun birbiriyle çalışması oldukça faydalı olacaktır. Kendinizden daha düşük seviyelerde olan kişilerle çalışmak sizi hiçbir yere götürmez ve size hiçbir şey katmaz. Bu nedenle kendilerine rakip olan profesyonel tenisçiler ile arkadaş olup onlarla adeta bir takım gibi idman yapmaları gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bugünlerde Eurosport'ta yorumculuk yapan eski tenisçi Wilander, "Roland Garros'u bu yıl kim kazanır?" sorusuna ise "En yakın isimler sorusuna ise %50 ihtimalle Nadal, %50 ihtimalle de Djokovic’in şansı var diyebilirim" cevabını verdi.

Röportajın tamamını okumak için Tıklayın Efkan Bucak / Hürriyet