Büyükakçay ve Soylu gösteri maçı sonrası ATDSK Yönetim Kurulu üyeleriyle kortta poz verdi.

Türk tenisinde birçok ilke imza atan iki milli tenisçi Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu'nun adları memleketleri Adana'da iki korta verildi. Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'ndeki merkez kortlara adları verilen Büyükakçay ve Soylu kortların açılış törenine katıldı. İki yıldız tenisçi açılış töreni sonrası Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve tenis tutkunu ünlü sanatçı Hülya Avşar ile gösteri maçı yaptı.





Çekişmeli maçın galibi Çağla Büyükakçay/Soner Çetin ikilisini 14-13 mağlup eden İpek Soylu/Soner Çetin çifti oldu. Gösteri maçının ardından 400 senyör oyuncunun katıldığı Hülya Cup turnuvasının ödül töreni yapıldı. Adanalı tenisseverler kortların açılışı ve ödül törenine büyük ilgi gösterdi.



