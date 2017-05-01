Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fransa'nın Strasbourg şehrinde düzenlenen WTA turnuvasına birinci turda veda etti.
Şanslı kaybeden olarak girdiği ana tablodaki ilk maçını klasmanın 84. basamağındaki Ashleigh Barty ile yapan Çağla, Avustralyalı rakibinin güçlü performansına karşılık veremedi.
48 dakika sonunda korttan 6-0, 6-1'lik setlerle yenik ayrılan Büyükakçay, üçüncü kez buluştuğu Barty karşısında üçünü mağlubiyetini aldı.
Çağla Büyükakçay'ın bir sonraki durağı, doğrudan ana tablodan katılacağı sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık olacak.
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