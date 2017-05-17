Fotoğraf: Evrim Aydın

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fransa'da katıldığı 60 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının birinci turunda klasmanın 114. basamağındaki Belaruslu Aryna Sabalenka'ya 6-0, 7-6 mağlup oldu.

Oyun alamadığı ilk setin ardından ikinci sette daha iyi bir görüntü çizen Çağla, 5-4 gerideyken servis kullandığı onuncu oyunda bir maç puanı çevirip seti tie-break'e götürdü.

Ancak kritik oyunda üstünlüğü Sabalenka'ya kaptıran Büyükakçay, tie-break'i 7/1'lik skorla kaybetti ve 1 saat 38 dakika süren karşılaşmanın ardından turnuvaya veda etti.

Çağla, ana tablo mücadelesi vereceği Fransa Açık öncesi Strasbourg'daki WTA turnuvasının elemelerinde raket sallayacak.

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