Sezonu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 80 bin dolar ödüllü arka arkaya üç ITF turnuvasıyla tamamlamayacak olan Çağla Büyükakçay, ilk durağı Macon'a başarılı bir başlangıç yaptı.

Açılış turunda ev sahibi ülkeden Louisa Chirico ile kozlarını paylaşan Çağla, geçen sene dünya sıralamasında 58. basamağa kadar ilerleyen rakibine set şansı tanımadı.

İlk seti 2-4, ikinci seti ise 1-3'ten çevirdiği maçta klasmanın 208 numarası Chirico'yu 6-4, 7-5'le mağlup eden Büyükakçay, 1 saat 55 dakika sonunda ikinci tur vizesini cebine koydu.

28 yaşındaki milli tenisçi, Macon'daki ITF 80K turnuvasında bir sonraki sınavını 6 numaralı seribaşı ABD'li Kristie Ahn veya İsveçli Rebecca Peterson önünde verecek.

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