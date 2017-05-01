Fransa'nın Strasbourg kentindeki WTA turnuvasında boy gösteren milli tenisçi Çağla Büyükakçay, elemelerdeki ilk maçında hata yapmadı.
Çağla, Roland Garros öncesi son hazırlık durağı Strasbourg'da 6 numaralı seribaşı olarak ter döktüğü elemelerin açılış turunda ev sahibi ülkeden Jade Suvrijn ile karşı karşıya geldi.
İlk servislerinden %71'le puan çıkardığı buluşmada Suvrijn'i 7-5, 6-4'lük setlerle geçen Büyükakçay, 1 saat 40 dakikada elde ettiği galibiyetle elemelerin final turuna ilerledi.
27 yaşındaki milli tenisçi, ana tablo yolundaki son sınavını dünya sıralamasının 193. basamağındaki Rus Elizaveta Kulichkova önünde verecek.
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