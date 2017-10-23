Galler'in Wrexham şehrindeki ITF Futures turnuvasında ter döken 23 yaşındaki milli raket Büşra Ün, teklerde ve çiftlerde şampiyonluğu kucaklamayı başardı.

Eylül ayında Litvanya'da çifte zafer kazandığı turnuvadan bu yana ilk mücadelesini veren dünya eski 30 numarası Ün, tek set kaybı yaşadığı haftanın tekler finalinde Britanyalı Fay Dutfield-Horton'ı 6-2, 6-0'la mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Tekerlekli sandalye tenisinde Paralimpik Oyunları'na katılan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Büşra, Britanyalı Valerie Fisher ile ortaklık kurduğu çiftler kategorisinde ise finalde Suzanne Edwards/Jessica Webb'i 6-2, 6-1 yenip zirveye çıktı.

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