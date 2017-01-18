2015 Avustralya Açık'ta Hisense Arena'daki dördüncü tur eşleşmesinde Nick Kyrgios, Andreas Seppi karşısında setlerde 0-2'den gelip maç puanı kurtararak galibiyete uzanmıştı. İki yıl sonra yine Avustralya Açık'ta ve yine Hisense Arena'da iki raketi buluşturan ikinci tur maçında ise kazanan Seppi oldu. Hem de setlerde 0-2'den gelip maç puanı çevirerek!

Mücadelenin ilk iki seti, 6-1 ve 7-6(1) ile Melbourne Park'taki slam turnuvasının 14 numaralı seribaşı ismi Kyrgios'un hanesine yazıldı. Bu hafta klasmanda 89. basamağa kadar gerileyen Seppi ise üçüncü seti 6-4, dördüncü seti de 6-2 ile kazanıp karşılaşmayı final setine taşıdı.

Seyircinin baskısından etkilenmeyen Seppi, sekizinci oyunda 40-0 geriye düşmesine rağmen servisine tutunarak mental direncini gösterdi. Ancak 11. oyunda Kyrgios'un servisini kırıp 6-5 öne geçtikten sonra ise servisini kaptırıp maçı noktalama şansını değerlendiremedi.

Seppi'nin servis attığı 16. oyunda Kyrgios bir maç puanı yakaladı. Fakat soğukkanlı İtalyan tenisçi, arka çizgiden risk alıp paralele gönderdiği forehand kazanma vuruşuyla bu şansı ortadan kaldırdı, akabinde de servisine tutunarak skoru 8-8'de dengeledi.

Maçın özellikle sonlarında fiziksel ve mental olarak Kyrgios'a göre çok daha güçlü gözüken Seppi, 17. oyunda rakibinin servisini kırmayı başardı. Bir sonraki oyunda maç için attığı servislerde bu kez hata yapmayan İtalyan raket, kaydettiği 16. ace ile dev bir galibiyetine altına imzasını attı.

3 saat 9 dakika sonunda korttan 1-6, 6-7, 6-4, 6-2 10-8 ile üstün ayrılarak 2015'in rövanşını rakibine aynı tarifeyi uygulayarak alan Seppi, üçüncü turda Belçikalı raket Steve Darcis ile eşleşti.

Ali Katipoğlu - Melbourne