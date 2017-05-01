Fotoğraf: Jimmie48 Tennis Photography

İstanbul Cup'a ilk turda veda ettikten sonra Madrid Açık'ta tenis dünyasının merakla beklediği ikinci tur buluşmasında Maria Sharapova'yı devirerek dikkatleri üzerine çeken Eugenie Bouchard, üçüncü turda da hız kesmedi. Kanadalı tenisçi, dünya 2 numarası Angelique Kerber'i turnuvanın dışına iterek çeyrek finale ilerledi.

Klasmanın 60. basamağındaki Bouchard, geçmişteki beş buluşmalarında üç kez yendiği Kerber karşısında ilk seti 6-3'le kazandıktan sonra ikinci sette vitesi daha da arttırdı. Sekiz puan kaybı yaşadığı sette 5-0 öne fırlayan Bouchard, bu noktada Kerber'in sol bacağındaki sakatlık nedeniyle maçı bırakmasıyla adını bir üst tura yazdırdı.

Premier Mandatory seviyesindeki bir WTA turnuvasında ilk kez çeyrek final gören Genie, bir sonraki sınavını 8 numaralı seribaşı Rus Svetlana Kuznetsova önünde verecek. Madrid'de iki yıl önce ikincilik ödülüne uzanan Kuznetsova ise elemelerden gelen Wang Qiang'ı 6-4, 7-5'lik setlerle eleyerek yoluna devam etmesini bildi.





Madrid Açık'ta son sekiz eşleşmeleri şu şekilde:

Eugenie Bouchard - Svetlana Kuznetsova

Kristina Mladenovic - Sorana Cirstea

Coco Vandeweghe - Simona Halep

Kiki Bertens - Anastasija Sevastova

Ali Katipoğlu