Rafael Nadal'ın toprak kort sezonundaki dominasyonu sürüyor. Monte Carlo ve Barselona'dan sonra Madrid Açık'ta da zafere ulaşan İspanyol tenisçi Avrupa toprak kort sezonundaki galibiyet serisini 15 maça yükseltti. Barselona finalinde yendiği Dominic Thiem'e Madrid'de de üstünlük kuran Rafa, turnuvada beşinci kez birincilik kupasını kaldırdı.

ATP Masters serisi bir turnuvada ilk kez final oynayan rakibini 7-6 (8) ve 6-4'lük setlerle geçen Rafael Nadal, 30. Masters zaferini elde ederek bu istatistikte ezeli rakiplerinden Novak Djokovic'i yakaladı.

Madrid Açık finali otoritelerin öngördüğü gibi kaliteli tenis ve büyük mücadeleye sahne oldu. Barselona finalinde Nadal'ın servisini kırmayı başaramayan Dominic Thiem, Madrid'de ilk sette bunu başardı. Ancak altıncı oyunda break'i geri alan Nadal, daha sonra 5-4'lük üstünlüğü yakaladı. Servis attığı 10. oyunda üç set puanı kurtarmayı başaran Thiem, Nadal'ı tie-break'e zorlamayı başardı. Tie-break'te de cesur oyununa devam eden 23 yaşındaki Avusturyalı oyuncu karşısında ritmini bozmayan Nadal, tie-break'i 10-8 kazanarak 1 saat 18 dakika süren ilk seti hanesine yazdırdı. İlk sette Nadal'ın 14, Thiem'in ise 16 kazanma vuruşu kayıtlara geçti.

İlk seti dramatik şekilde kaybetmesine rağmen ikinci setin başlarında mücadele azminden birşey kaybetmeyen Dominic Thiem her puan için savaşmayı sürdürdü. Setin başında elde ettiği break avantajını kaybetmeyen Nadal daha sonra servis attığı iki oyunda rakibine puan göstermedi. 5-3 öndeyken, Thiem'in servis attığı dokuzuncu oyunda dört maç puanından yararlanamayan Rafael Nadal kendi servisinde mücadeleyi kazanmayı başardı.

Mutua Madrid Açık'ta çiftler şampiyonluğunu turnuva boyunca set kaybetmeyen Lukasz Kubot ve Marcelo Melo ikilisi kazandı. Polonya-Brezilya ortaklığı finalde Fransız Nicolas Mahut-Edouard Roger Vasselin tandemine 7-5, 6-3'lük setlerle üstünlük sağladı.



