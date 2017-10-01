17 yaşındaki milli tenisçi Berfu Cengiz, Lübnan'daki toplam 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasını çiftlerde şampiyon, teklerde finalist olarak tamamladı.

Sırasıyla Avusturyalı, Çek, Rus ve Sırp rakiplerini geçerek finale gelen Berfu, şampiyonluk maçında Fransız Clothilde De Bernardi ile kozlarını paylaştı.

56 dakika süren mücadelenin sonunda De Bernardi'ye 6-0, 6-4'lük setlerle kaybeden Cengiz, kariyerinin dördüncü tekler finalinde ikinci yenilgisini aldı.

Berfu, Jounieh şehrindeki organizasyonun bir önceki gün sonuçlanan çiftler kategorisinde ise Mısırlı Ola Abou Zekry ile birlikte mutlu sona ulaşmıştı.

www.ttf.org.tr