Dünya 44 numarası Catherine "CiCi" Bellis Stanford'da düzenlenen Bank of the West Classic çeyrek finalinde Çek Petra Kvitova'yı 6-2 6-0'lık setlerle mağlup etti.



18 yaşındaki tenisçi bu sonuçla kariyerinin ilk Premier seviye yarı finaline yükseldi.



Bunun kariyerinin en büyük galibiyetlerinden biri olduğunu söyleyen Bellis "Kvitova'nın bugün en iyi oyununu oynadığını sanmıyorum ama benim açımdan inanılmaz bir maçtı." diye konuştu.



İki kez Wimbledon şampiyonu Petra Kvitova geçtiğimiz Aralık ayında sol elinden bıçaklanmış ve kortlardan beş ay uzak kalmıştı.



Öte yandan Bellis'in yarı finaldeki rakibiyse vatandaşı CoCo Vandeweghe oldu.



Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net





