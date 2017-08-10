Turun genç yeteneklerinden 18 yaşındaki CiCi Bellis Toronto'da düzenlenen Rogers Cup ikinci turunda dünya 8 numarası Svetlana Kuznetsova'yı 6-4, 7-5'lik setlerle turnuva dışına itti.

İlk servisinden %74 ile puan çıkaran Bellis bu sonuçla bu yıl ilk 10'daki rakiplerine karşı ikinci galibiyetini elde etti.



Klasmanın 36. basamağında bulunan Amerikalı tenisçi ilk turda da geçtiğimiz hafta Citi Open'da final gören Julia Goerges'i elemişti.

Bellis geçtiğimiz hafta Stanford'da düzenlenen Bank of the West Classic turnuvasında kariyerinin ilk WTA Premier seviyesi yarı finaline erişmişti.

Bu yıl ilk 50'deki rakiplerine karşı yaptığı 17 maçın 13'ünü kazanan Bellis, bu oranda dünya 1 numarası Karolina Pliskova'nın hemen arkasında bulunuyor.



Artık kritik anlarda daha soğukkanlı ve agresif olduğunu söyleyen Bellis, "Sanırım bu yıl epey olgunlaştım." diye konuştu.

CiCi Bellis üçüncü turda dünya 21 numarası Fransız Caroline Garcia ile karşı karşıya gelecek.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net

