Bazı oyuncular vardır, dünyanın en yüksek seviyede olan oyuncuları arasında uzun süre kalırlar ama ya karizmaları eksiktir ya da dramatik tavırları yoktur, sadece gerekeni yaparlar. İşlerinde başarılıdırlar, fark edenlerden (ki fazla olmaz) takdir toplarlar. Roberto Bautista Agut işte bu oyunculardan biri. 2014 senesinden beri ilk 20 civarında olan İspanyol tenisçinin ayrıca 5 ATP zaferi var. Üstelik dört Majör turnuvada da dördüncü tura erişmiş ender oyunculardan biri. Ancak gelin ve görün ki turnuvalara seyirciler arasından yürüyerek geçer ve onlar yanlarındakine dönüp “kim bu tenisçi?” diye sorarlar.

Bugün Roland Garros’ta 3 numaralı kortta yine Bautista Agut işini yaptı. İlk iki turun flaş isimlerinden Jiri Vesely’yi 6-3, 6-4, 6-3 gibi net bir skorla yenmesini bildi. Maç başladığında Vesely biraz yorgun gözüküyordu (ki fiziksel bir yorgunluk hissettiğini ikinci tur galibiyeti sonrası söylemişti Çek raket). Bautista Agut hatasız bir oyun ile 3-0 öne geçti. Sonra Vesely beklenmedik bir şekilde açıldı ve servis kırarak 3-2'ye geldi. Ama tekrar servisini kaybetti ve 5-2 geriye düştü. Normalde en büyük silahı olan forehand tarafından, yedi oyunda tam 12 basit hata yapmıştı ve bir kısmı bacakları ile pozisyona girmemesinden kaynaklanıyordu. 5-3 Bautista Agut öndeyken Çek oyuncu servis kırma şansı tekrar yakaladı ancak klasını konuşturan İspanyol raket, o puanda etkili bir ilk servisi iyi bir forehand ile takip ederek “1-2 punch” sisteminden güzel bir örnek verdi. Seti mükemmel bir forehand paralel vuruşla kazanan Baustista Agut bir adım öne geçti.

İkinci set en çekişmeli set oldu. Servislerini kazanmaya devam eden tenisçilerden ilk seken Vesely oldu. O oyunda iki tane kötü drop shot yapıp, bir de çift hata yapan Vesely tekrar üstünlüğü İspanyol rakibine verdi. Derken bir sonraki 4-3 oyununda 30-30 iken beklenmedik bir şekilde hep Bautista Agut’un üstünlüğü ile sona eren uzun ralli puanlarından birinde, bu sefer İspanyol raket backhand’ını dışarı attı ve Vesely servis kırma şansı elde etti. Şansını müthiş bir forehand winner ile olumlu kullanan solak oyuncu skoru 4-4 yaptı. Vesely adına maçın en önemli anı buydu. Maçı eşitleme ihtimali eline geçmişken belki de en hayal kırıklığı yaratan oyunu oynadı. O ana kadar yaptığı üç çift hatanın ikisini bu oyuna sığdıran Vesely, bir de basit forehand hatasını da servis kırma puanında yapınca tekrar servisini kaybetti. Bautista Agut fırsatı bu sefer kaçırmadı ve ikinci seti de cebine koydu.

Son sette yine erken öne geçen Bautista Agut bir daha servisini kırdırmadı. 4-2 önde iken 0-30 geriye düştüğünde iki tane “1-2 punch” puanı ve bir ace ile yüksek seviyesini tekrar gözler önüne seren dünya 18 numarası, iki oyun sonra rakibinin elini sıkarak dördüncü tura çıktı. Grand Slam arenasında sekizinci kez çeyrek finale çıkmayı deneyecek olan Bautista Agut’un bunu nihayet başarabilmesi için dokuzuncu şansını beklemek zorunda kalma ihtimali bir hayli yüksek. Zira rakibi turnuvanın favorisi Rafael Nadal.