Katerina Siniakova Bastad'daki toprak kort turnuvası İsveç Açık finalinde dünya eski 1 numarası Caroline Wozniacki'yi 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek kariyerinin ikinci WTA şampiyonluğuna ulaştı.

Final yolunda 2 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova ve 3 numaralı seribaşı Caroline Garcia'yı geçen Çek tenisçi finalde dünya 6 numarası Wozniacki ile karşı karşıya geldi.

Yağmur nedeniyle gecikmeli başlayan mücadelede 20 winner bulan ve rakibinin servisini 5 kez kıran Siniakova Ocak'ta mutlu sona ulaştığı Shenzen Açık'tan sonra ikinci WTA şampiyonluğunu elde etti.

21 yaşındaki Siniakova böylece kupaya giden yolda turnuvanın ilk 3 seribaşısını safdışı bırakmış oldu.



Maç sonrası sevinç gözyaşlarını gizlemeyen Çek tenisçi, "Geçtiğimiz yıl harikaydı ve bu yıl geri dönebildiğim için çok mutluyum çünkü daha iyi bir hafta hayal edemezdim" diye konuştu.



Bu sonuçla dünya sıralamasında 17 basamak yükselen Katerina Siniakova yeni klasmanda 39. sırada yer aldı.

Öte yandan Caroline Wozniacki ise bu yıl çıktığı beşinci WTA finalinden de mağlup ayrılmış oldu.

Amerika Açık serisini ve yılın son Grand Slam'ini dört gözle beklediğini belirten Danimarkalı tenisçi "Kariyerimin en iyi sonuçlarını bu turnuvada aldım ve sert korta geri dönüp bu yılı iyi bir yerde bitirebilmek için heyecanlıyım" dedi.



Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net

