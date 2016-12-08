3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "1 Up 1 Down" adlı sosyal sorumluluk projesi düzenlendi. Bakırköy Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde bu yıl ilk kez gerçekleşen organizasyon, spor camiasının önemli simalarını buluşturdu.
Genç raket Barbaros Ata Çine'nin ortaya attığı proje kapsamında engelli ve engelsiz sporcular birlikte korta çıktı. Tekerlekli sandalye tenisi sporcuları Büşra Ün, Ebru Bulgurcu, Nurşen Şen, Julide Yıldız, Fatma Kıdıl, Tayfur Abbasoğulları, Fatih Karataş, Mehmet Demirkol, Sadi Sabur'un yanı sıra milli tenisçiler İpek Şenoğlu, Ergün Zorlu, milli futbolcular Ümit Davala, Saffet Akyüz, Murat Erdoğan ve İlyas Kahraman seyircilere keyifli anlar yaşattı.
Bakırköy Kaymakamı Adem Öztürk, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Metin Albayrak, Sarıyer Spor Müdürü Namık Şişman, Bağcılar Spor Müdürü Şerafettin Karal, Bakırköy Spor Kulübü Başkanı Kemal Naci Ekşi, Bakırköy Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hamdi İnanç, Bakırköy Spor Kulübü Tenis Şubesi Kaptanı Murat Horata, senyör tenisçi Ercan Zorlu, tenis hakemi Ali Büyüklüoğlu'nun da boy gösterdiği etkinlikte gösteri maçlarının ardından katılımcılara plaket ve çiçek takdim edildi.
Elif Neslihan Sağır