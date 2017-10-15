Fed Cup takımımızın üyelerinden Ayla Aksu, Nijerya'nın Lagos kentindeki 25 bin dolar para ödüllü ITF turnuvasında Karadağlı partneri Ana Veselinovic ile birlikte çiftler şampiyonluğunu kucakladı.
Sert zemindeki organizasyonun 1 numaralı seribaşı ekibi Aksu/Veselinovic, set yitirmedikleri haftanın finalinde Conny Perrin/Valeriya Strakhova'yı 6-4, 6-2 ile mağlup ederek zafere uzandı.
25 bin dolar seviyesinde ikinci, toplamda 13. çiftler kupasını kaldıran Ayla Aksu, önümüzdeki hafta yine aynı adresteki turnuvada mücadele verecek.
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