Kültürpark Tenis Kulübü’nün ev sahipliği yaptığı 60 bin dolar toplam para ödüllü TEB Kültürpark Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’nda teklerde çeyrek, çiftlerde yarı finale kalan oyuncular belirlendi. Ayla Aksu teklerde adını son sekize yazdırırken, Melis Sezer de çiftlerde yarı finale yükseldi.



Açılış turunda 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Kateryna Kozlova’yı saf dışı bırakan Ayla Aksu, ikinci maçında bir diğer Türk raket Cemre Anıl’a şans tanımadı. Elemelerden gelen Cemre karşısında güçlü bir performans sergileyen Ayla, korttan 6-1, 6-0’lık setlerle üstün ayrıldı ve çeyrek finalde Gürcü Sofia Shapatava ile eşleşti.





BERFU SALLADI AMA YIKAMADI

Günün en çekişmeli mücadelesinde genç yetenek Berfu Cengiz, 8 numaralı seribaşı Japon Eri Hozumi’ye şanssız bir şekilde kaybederek elendi. 17 yaşındaki Berfu, setlerde öne geçtiği ve galibiyete iki puan kadar yaklaştığı maçta klasmanın 226. basamağındaki Hozumi’ye 3-6, 7-6, 7-6 yenilmekten kurtulamadı.

Cemre ve Berfu’nun yanı sıra Başak Eraydın ve Pemra Özgen’in TEB Kültürpark Cup serüveni de ikinci turda son buldu. İzmir’deki turnuvanın 6 numaralı seribaşı ismi Eraydın, Rumen Mihaela Buzarnescu’ya 7-6, 6-2; Özgen de 7 numaralı seribaşı Gürcü Sofia Shapatava’ya 6-2, 7-5 mağlup oldu ve çeyrek finalin uzağında kaldı.





MELİS ÇİFTLERDE SON DÖRTTE

Bu sene ilki gerçekleştirilen organizasyonun çiftler kategorisinde Rumen Raluca Serban ile ortaklık kuran Melis Sezer yarı finali yakaladı. Üç Türk tenisçinin ter döktüğü eşleşmede Pemra Özgen/Ayla Aksu’yu 6-3, 4-6, 10/8’le geçen Sezer/Serban, final yolunda An-Sophie Mestach/Nina Stojanovic ile kozlarını paylaşacak.

TEB Kültürpark Cup’ta yarın (22 Haziran Perşembe) teklerde çeyrek, çiftlerde yarı final müsabakalarının heyecanı yaşanacak. Milli tenisçiler Ayla Aksu ve Melis Sezer’in korta çıkacağı günün programı saat 11.00’de başlayacak.