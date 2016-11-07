Genç raket Ayla Aksu'nun bir buçuk aylık sakatlık dönemi sonrası kortlara yaptığı muhteşem geri dönüş hız kesmeden devam ediyor. Üst üste üçüncü turnuvasını kazanan 20 yaşındaki Aksu, yenilmezlik serisini de 15 maça çıkardı.

Antalya'daki organizasyonda bir önceki gün Melis Sezer ile birlikte çiftlerde ipi göğüsleyen Aksu, 1 numaralı seribaşı olduğu tekler kategorisinde de kupayı bırakmadı. 1 saat 37 dakika süren finalde Alman rakibi Tayisiya Morderger'i 7-5, 6-1'le yenen Ayla, bu sezon altıncı, toplamda dokuzuncu tekler şampiyonluğunu kucakladı.



Bu hafta itibarıyla klasmanın 380. basamağında yer alan Aksu, toprak zeminde gerçekleşen 10 bin dolar ödüllü Tennis Organisation Cup ITF turnuvasını böylece çifte zaferle tamamladı.