Davis Cup finalinde kendi sahasında Arjantin'i ağırlayan Hırvatistan, ikinci gün oynanan çiftler maçını kazanarak seride 2-1 öne geçti. Hırvatlara son gün öncesi avantajı getiren galibiyet, Ivan Dodig/Marin Cilic ikilisinden geldi.

Bugünkü çiftler karşılaşmasında Ivan Dodig/Franko Skugor çiftiyle Leonardo Mayer/Gudio Pella tandeminin korta çıkması bekleniyordu fakat mücadele öncesinde her iki takım da bir oyuncusunu değiştirme kararı aldı.

Hırvatistan Skugor'un yerine Cilic'i korta sürerken Arjantin de Pella ile Juan Martin del Potro'yu değiştirdi. Özellikle ilk iki seti büyük çekişmeye sahne olan maçta Mayer/Del Potro'yu 7-6(2), 7-6(4) ve 6-3'le deviren Dodig ve Cilic, ev sahibi ekibi kupaya bir adım daha yaklaştırdı.

Şimdiye dek Tangocularla karşılaştıkları üç seriden de boynu bükük ayrılan Hırvatlar, yarınki iki tekler eşleşmesinden birini kazanmaları hâlinde tarihlerinin ikinci Davis Cup şampiyonluğuna ulaşacak.

Yunus Dilber

