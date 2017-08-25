Artvin'in Arhavi ilçesinde bu sene ilki gerçekleştirilen TEB Mençuna Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda yarı final eşleşmeleri netlik kazandı. Ayla Aksu, aynı gün içinde oynadığı iki maçı da kazanıp adını son dörde yazdırdı.





Arhavi Tenis Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı toplam 60 bin dolar para ödüllü ITF turnuvasının 4 numaralı seribaşı ismi Ayla, sabah seansında karşılaştığı Alman Julia Wachaczyk'i 7-6, 6-3 yenerek çeyrek finale kalmasını bildi.





Önceki günlerde etkili olan ve programı aksatan yağmur nedeniyle akşam seansında da çeyrek final maçına çıkan Aksu, 6 numaralı seribaşı Hint Ankita Raina'yı saf dışı bırakırken önemli bir geri dönüşe imza attı.





Mücadelenin ilk setini 6-3'le Raina'ya kaptıran Aksu, ikinci sette 3-1 geriye düştü. Bu noktada toparlanıp üst üste dört oyun alarak 5-3 öne geçen Ayla, akabinde seti 6-4'le cebine koydu ve final setinin kapısını çaldı.





Karar setinde güçlü bir performans sergileyen 21 yaşındaki milli raket, rakibine bu sette tek oyun şansı tanıdı ve 1 saat 49 dakika sonunda korttan 3-6, 6-4, 6-1'le üstün ayrılarak yoluna devam etti.





Bu seviyedeki bir organizasyonda ikinci kez son dörde kalan Ayla, yarı finalde Boşnak Dea Herdzelas ile eşleşti. Tablonun üst kısmındaki yarı final ise Rus sporcular Valeria Savinykh ile Vitalia Diatchenko arasında oluştu.





BERFU ÇİFTLERDE YARI FİNALDE

TEB Mençuna Cup çiftler kategorisinde Hint Karman Thandi ile ortaklık kuran genç tenisçi Berfu Cengiz, çeyrek finalde 1 numaralı seribaşları Oksana Kalashnikova/An-Sophie Mestach'ı devirerek yarı finale yükselmeyi başardı.





Turnuvaya wildcard ile katılan Cengiz/Thandi ikilisi 7-6, 6-4'le galibiyete uzanarak son dört ekip arasına girdi. Cengiz ve Thandi, final yolunda 4 numaralı seribaşları Elitsa Kostova/Yana Sizikova ile kozlarını paylaşacak.



