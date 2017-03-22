Kostyuk, profesyonel kariyerinin bu sezon ilk, toplamda üçüncü turnuvasını oynuyor.

Türkiye'nin sene boyunca ev sahipliği ITF turnuvalarının bu haftaki ayağında 2017 Avustralya Açık genç kızlar şampiyonu Marta Kostyuk da yer alıyor. Kariyerinin ilk slam turnuvasında mutlu sona ulaşarak dikkatleri üzerine çeken Kostyuk, elemeleri aştıktan sonra ana tablodaki ilk maçında etkileyici bir galibiyet elde etti.

Üç eleme turunda yalnızca dokuz oyun kaybı yaşayan Haziran 2002 doğumlu Kostyuk, ana tablodaki ilk sınavını 1 numaralı seribaşı Gürcü Sofia Shapatava önünde verdi. Bir önceki hafta finalde Ayla Aksu'yu yenerek zirveye çıkan dünya 224.'sü Shapatava'yı 7-6, 6-2 ile geçen Kostyuk, böylece adını son 16'ya yazdırdı.

2010 Fransa Açık'ta zafere uzanan Elina Svitolina'dan sonra gençlerde slam şampiyonluğu yaşayan ilk Ukraynalı unvanlı Kostyuk, toprak zeminde düzenlenen 15 bin dolar ödüllü Tennis Organisation Cup'ın ikinci turunda 15 yaşındaki Türk raket Zeyneb Sena Sarıoğlan ile karşı karşıya gelecek.