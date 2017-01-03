ATP Dünya Turu düzeyindeki ilk maçına Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen turnuvada çıkan Anıl Yüksel, dünya sıralamasının 55. basamağındaki Çek Jiri Vesely'ye kaybetti.
Türkiye Tenis Federasyonu ile Katar Tenis Federasyonu arasında gerçekleşen wildcard değişim anlaşmasınca ATP 250 serisi turnuvaya doğrudan ana tablodan katılan Yüksel, 65 dakika süren mücadele boyunca rakibinin güçlü servisleriyle baş edemedi.
Yüksel'e servis kırma şansı tanımadığı buluşmada birinci servislerinden %93'le puan çıkaran Vesely, 6-2, 6-3'lük setlerle galibiyete uzanarak Katar Açık'ta ikinci tura ilerleyen taraf oldu.