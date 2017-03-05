Türkiye Davis Cup ve TTF Team ekibinin oyuncularından Anıl Yüksel, Antalya'da gerçekleşen GD Tennis Cup Futures turnuvasında ikincilik ödülünün sahibi oldu.

2017'deki ilk, toplamdaki dördüncü tekler finaline set yitirmeden ulaşan Yüksel, şampiyonluk maçında klasmanın 210. basamağında oturan, turnuvanın 1 numaralı seribaşı ismi Dmitry Popko ile karşılaştı.

Oldukça etkili bir servis performansı sergileyen Kazak raket, birinci servislerinde yalnızca tek puan kaybı yaşadığı 55 dakika süren mücadelenin sonunda Yüksel'e 6-1, 6-2 ile üstünlük kurdu ve mutlu sona ulaştı.

Bu hafta itibarıyla dünya sıralamasında 550.'likte bulunan Yüksel, final maçlarındaki kaydının 0-4'e gerilemesini engelleyemedi.