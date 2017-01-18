Angelique Kerber, üçüncü turda Çek Kristyna Pliskova ile oynayacak.

Dünya 1 numarası Angelique Kerber, son şampiyon unvanıyla ter döktüğü Avustralya Açık'taki ikinci maçını da final seti neticesinde kopardı. Rod Laver Arena'nın ikinci karşılaşmasında vatandaşı Carina Witthöft ile buluşan Angie, 6-2, 6-7, 6-2 ile adını 32'ye yazdırmasını bildi.

Açılış turunda Lesia Tsurenko'yu üç sette geçen Kerber, klasmanın 89. basamağındaki Witthört karşısında maça hızlı başladı. 6-2, 2-0 öne fırlayan Alman yıldız, bu noktadan itibaren ise Witthöft'ün direnciyle karşılaştı.

Kerber ile uzun rallilere girişmek yerine daha ofansif oynayarak puanları kısa tutmaya çalışan Witthöft'ün planı işe yaradı. İkinci seti 7/3'lük tie-break ile hanesine yazdıran Witthöft, mücadeleyi final setine taşıdı.

Kariyerinin ilk slam zaferine geçen yıl burada uzanan Kerber, karar setinin ilk oyununda servisini kırdırıp turu tehlikeye soksa da hemen akabinde break'i geri aldı. Dördüncü oyunda rakibinin servisini bir kez daha çalıp rahatlayan Angie, yalnızca 7 basit hata yaptığı bu seti 6-2 ile kazanıp yoluna devam etti.

2 saat 8 dakika süren maçın en dikkat çeken istatistiği ise Witthöft cephesindeki tam 69 basit hataydı.

Ali Katipoğlu - Melbourne