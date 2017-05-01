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Dünya sıralamasının 68. basamağındaki Anett Kontaveit, elemelerden başlayan İtalya Açık serüvenini üst üste elde ettiği müthiş galibiyetlerle sürdürüyor. İkinci turda dünya 1 numarası Angelique Kerber'i deviren (6-4, 6-0) Kontaveit, üçüncü turda karşılaştığı Mirjana Lucic-Baroni'ye de yalnızca iki oyun bıraktı.

Foro Italico'nun yeni stadyumu Next Gen Arena'daki buluşmada 16 numaralı seribaşı Lucic-Baroni'yi 54 dakika sonunda 6-1, 6-1'le geçen 21 yaşındaki Estonyalı tenisçi, üç setlik galibiyetlerle aştığı elemelerin ardından ana tablodaki üçüncü maçında da set kaybı yaşamadı.

Kontaveit'in çeyrek finaldeki rakibi 6 numaralı seribaşı Simona Halep oldu. Madrid'deki şampiyonluğunu moraliyle Roma'da boy gösteren Rumen yıldız, 6-1, 4-6, 6-0'la saf dışı bıraktığı Anastasia Pavlyuchenkova'ya yedinci buluşmalarında da şans tanımadı.

Şu ana kadar tamamlanan maçların ardından çeyrek finale çıkan bir diğer isim ise Daria Gavrilova oldu. Elemelerden gelen Gavrilova, 2 saat 23 dakika süren maça 7 numaralı seribaşı Svetlana Kuznetsova'yı 2-6, 7-5, 6-4'lük setlerle devirdi.





Ali Katipoğlu - Roma