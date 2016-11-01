Fransa Açık sonrası Novak Djokovic'in yaklaşık 8000 puan gerisinde bulunan Andy Murray, büyük bir inatla sürdürdüğü birincilik yarışını görkemli bir şekilde kazanmayı başardı. 29 yaşındaki Britanyalı yıldız, vatandaşlarının önünde oynadığı finalde Djokovic'i sürklase ederek ATP Dünya Turu Finalleri'nde mutlu sona ulaşırken sezonu da dünya 1 numarası olarak bitirdi.

Djokovic'e nazaran daha dişli bir grupta yer almasına, dört maçta 10 saat kadar kortta kalmasına ve ATP Dünya Turu Finalleri tarihinin (üç setlik maçlar arasında) en uzun iki maçını oynamasına rağmen Murray cephesinde yorgunluktan eser yoktu. Son haftalardaki mental ve fiziksel üstünlüğünü finalde de korta yansıtan Andy, beklenenden çok daha rahat bir şekilde galibiyete uzanmasını bildi.

1 saat 42 dakika sonunda Djokovic'i 6-3, 6-4'le deviren Murray, ezeli rekabetteki 35. buluşmada 11. kez sevinen taraf oldu. Maç boyunca birinci servislerinde %84'le puan çıkaran İskoç raketin, 30 basit hata kaydeden Djokovic'in yarısı sayıda basit hata yapması ikili arasındaki dengeyi bozan başlıca istatistiklerdendi.

Prestijli organizasyonda ipi göğüsleyen ilk Britanyalı olma şerefine erişen Murray, eylül ayının ortasındaki Britanya-Arjantin Davis Cup eşleşmesinde başlayan yenilmezlik serisini sırasıyla Pekin, Şanghay, Viyana ve Paris'teki turnuvaların ardından 24 maça taşıdı. Murray ayrıca ATP sezon sonu sıralamasında zirveye çıkan 17. farklı isim oldu.

Londra'da üst üste beşinci şampiyonluğunu elde ederek Murray'yi seyircileri önünde hüsrana uğratmak isteyen Djokovic ise bunların yanı sıra arka arkaya üçüncü kez sezon sonu lideri olma hedefine de ulaşamadı.

Ali Katipoğlu