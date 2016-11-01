Sezonu zirvede bitirmek isteyen Murray, en yakın takipçisi Djokovic'in 405 puan önünde yer alıyor.

Dünya sıralamasının liderlik koltuğunu iki hafta önce Novak Djokovic'ten devralan Andy Murray, ATP Dünya Turu Finalleri'ne güçlü bir başlangıç yaptı. Sezonun en iyi sekiz oyuncusunun katılımıyla Londra'daki O2 Arena'da düzenlenen organizasyonda John McEnroe Grubu'nda yer alan Murray, ilk maçında Marin Cilic'e beş oyun şansı tanıdı.

Son olarak ağustos ayındaki Cincinnati Masters finalinde boyun eğdiği Cilic önünde özellikle return yaptığı oyunlarda etkileyici bir performans sergileyen Murray, dört kez servis kırdığı buluşmadan 1 saat 31 dakika sonunda 6-3, 6-2 ile üstün ayrıldı. Gruptaki diğer maçta ise Kei Nishikori, Stan Wawrinka'yı 6-2, 6-3'lük setlerle mağlup etti.

ATP Dünya Turu Finalleri'nin üçüncü gününde Ivan Lendl Grubu'ndaki ikinci maçların heyecanı yaşanacak. TSİ 17.00'de Gael Monfils ile Dominic Thiem; 23.00'te Novak Djokovic ile Milos Raonic kozlarını paylaşacak.

