Fotoğraf: Evrim Aydın

Milli tenisçiler Tuna Altuna ve Cem İlkel, ortaklıklarının yedinci çiftler finaline Antalya'da gerçekleşen turnuvasında adım attı. 10 bin dolar toplam ödüllü organizasyonun 1 numaralı seribaşı ekibi Altuna/İlkel, son maçlarında Rus rakiplerini saf dışı bıraktı.

Her iki setin de büyük çekişmeye olduğu maçta Andrei Levine/Alexander Pavlioutchenkov'u 1 saat 38 dakika sonunda 7-6(3), 7-5'le mağlup eden Altuna/İlkel, böylece yeni bir şampiyonluk maçına daha çıkmaya hak kazandı.

Arka arkaya üçüncü zaferini hedefleyen Tuna ve 21 yaşındaki Cem, birlikteliklerinin dördüncü kupasını kaldırmak için finalde Aleksandar Lazov/Marat Deviatiariov çiftini yenmeye çalışacak.

MARSEL ÇEYREK FİNALDE KALDI

Tennis Organisation Cup'ta tekler kategorisinin 1 numarası Marsel İlhan, çeyrek finalde elenmekten kurtulamadı. Tüm oyuncuların iki maç birden yaptığı günde Fransız Valentin Vacherot'yu 6-2, 6-2 ile geçip son sekize kalan Marsel, yarı final yolunda İtalyan Adelchi Virgili ile kozlarını paylaştı.

Güçlü bir başlangıç yaptığı buluşmanın açılış setinde Virgili'ye tek oyun kaptıran İlhan, ikinci seti 7/3'lük tie-break neticesinde yitirdi. Final setini üstün oynayan Virgili, 2 saat 8 dakika sonunda 1-6, 7-6, 6-2 ile galibiyete uzanıp adını son dörde yazdıran isim oldu.