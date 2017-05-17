Almanya'nın Heilbronn şehrindeki ATP Challenger turnuvasında Hollandalı David Pel ile ortaklık kuran milli tenisçi Tuna Altuna, çiftlerde çeyrek finale kaldı.

Final oynama başarısı gösterdiği TEB BNP Paribas İstanbul Open sonrası ilk mücadelesini veren Altuna, partneri Pel ile birlikte Ariel Behar/Fabricio Neis tandemi karşısında setlerde geriye düşmesine rağmen galibiyete uzanmasını bildi.

Bir buçuk saat sonunda 6-7, 6-2, 10/4'le sevinen Altuna/Pel çifti, çeyrek finalde 2 numaralı seribaşları Adil Shamasdin/Igor Zelenay ile kozlarını paylaşacak.

MARSEL İLK TURDA TAKILDI

Toplam 64 bin avro ödüllü Heilbronn Challenger'da teklerde raket sallayan Marsel İlhan ise açılış turunda 8 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud'a yenilmekten kurtulamadı. Klasmanın 120. basamağındaki Ruud'a 6-2, 4-6, 6-1'lik setlerle kaybeden İlhan, toprak zemindeki turnuvaya veda etti.

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