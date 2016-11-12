Fotoğraf: Evrim Aydın

20 yaşındaki milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, profesyonel kariyerinin ilk tekler finalini Antalya'da gerçekleşen Tennis Organisation Cup Futures turnuvasında yakaladı. TTF Team sporcularından Çelikbilek, şu ana dek oynadığı dört maçta da set kaybı yaşamadı.

Sırasıyla Boşnak ve Rus rakiplerini saf dışı bırakarak geldiği yarı finalde kendisinden 270 sıra ileride, 316.'lıkta bulunan Çek Michal Konecny ile karşılaşan Altuğ, etkileyici bir servis performansına imza attı.

2 numaralı seribaşı Konecy önünde birinci servislerinden %83'le puan çıkardığı buluşmadan 7-5, 6-2'lik setlerle üstün ayrılan Çelikbilek, adını finale yazdıran taraf oldu.

Altuğ'un şampiyonluk maçında kozlarını paylaşacağı isim, 1 numaralı seribaşı, klasmanın 251. basamağındaki Kazak Dmitry Popko olacak.