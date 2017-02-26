Mustafa Azkara, Marsel İlhan, Tuna Altuna ve Cem İlkel'den sonra profesyonel düzeyde tek erkekler zaferi kazanan beşinci Türk tenisçi Altuğ Çelikbilek oldu. 20 yaşındaki Çelikbilek, Antalya'da düzenlenen GD Tennis Cup Futures turnuvasının finalinde Bulgar rakibi Alexandar Lazov'u üç sette devirip mutlu sona ulaştı.

Çeyrek finalde turnuvanın 1 numaralı seribaşı ismi Kazak Dmitry Popko'yu saf dışı bıraktıktan sonra yarı finalde bir diğer milli raket Cem İlkel'i eleyerek şampiyonluk maçına çıkan Altuğ, finalde geçmişteki iki buluşmalarında da mağlup olduğu klasmanın 364. basamağındaki Lazov ile karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan maçta birinci servislerinden %82 ile puan çıkaran Çelikbilek, 4 numaralı seribaşı Lazov'u 2 saat 25 dakika sonunda 4-6, 7-6, 6-4 yenerek büyük ödülü kucakladı. Kariyerinin ikinci tekler finalinde hedefi tutturan Türkiye Davis Cup takımının genç üyesi Altuğ, dünya sıralamasında ilk 500'ün kıyısında bulunuyor.