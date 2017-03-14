20 yaşındaki milli tenisçi Ayla Aksu, Antalya Manavgat'ta gerçekleşen 15 bin dolar toplam ödüllü Tennis Organisation Cup ITF toprak kort turnuvasında ikinciliği elde etti.

Kariyerinin 10. tekler şampiyonluğunu hedeflediği finalde organizasyonun 1 numaralı seribaşı ismi ve dünya 238.'si Rumen Andreea Mitu ile karşı karşıya gelen Ayla, 78 dakika sonunda rakibine teslim oldu.

Yağmur nedeniyle bir gün gecikmeli oynanan buluşmada klasmanda bir dönem 68. basamağa kadar ilerleyen Mitu'ya 6-2, 6-3 yenilen Aksu, bu yılki ilk tekler finalini gördüğü turnuvayı ikincilikle tamamladı.

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