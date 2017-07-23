Ağabigün'den kariyer ilki

Genç raket Sarp Ağabigün, bugüne kadarki en büyük çiftler zaferini Ukraynalı partneri Marat Deviatiarov ile birlikte 25 bin dolar para ödüllü Koza WOS Cup Futures turnuvasında elde etti.

Türkiye 23 Temmuz 2017 Pazar, 13:58 - Güncelleme: 13:59