Genç raket Sarp Ağabigün, bugüne kadarki en büyük çiftler zaferini Ukraynalı partneri Marat Deviatiarov ile birlikte 25 bin dolar para ödüllü Koza WOS Cup Futures turnuvasında elde etti.
İstanbul'daki Koza World of Sports tesislerinin toprak kortlarında düzenlenen organizasyona 1 numaralı seribaşı ekip olarak katılan Ağabigün/Deviatiarov, finalde Alexander Igoshin/Vasko Mladenov tandemini 6-2, 7-6'lık setlerle yenerek mutlu sona ulaştı.
Bu seviyedeki ilk şampiyonluğunu kucaklayan 20 yaşındaki Ağabigün, çiftlerdeki kupa sayısını 6'ya çıkardı.
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