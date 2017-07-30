Kariyerindeki ilk ve tek ATP şampiyonluğuna 2014 yılında bu turnuvada ulaşan Leonardo Mayer, 2.ATP şampiyonluğuna da yine burada uzandı. Arjantinli raket, Alman rakibi Florian Mayer’i 6-4, 4-6 ve 6-3 ile geçerek şampiyon oldu.

Şanslı kaybeden olarak katıldığı turnuvada finale kadar yükselen Leonardo Mayer, finalde Alman Florian Mayer ile karşılaştı. Daha önce iki kez karşılaşan ancak toprakta ilk kez karşı karşıya gelen iki Mayer’in Hamburg’daki final maçını 1 saat 58 dakika sonunda kazanan Leonardo Mayer, Umag şampiyonu Rublev’den sonra bu sene şanslı kaybeden olarak gelip turnuva kazanan ikinci tenisçi oldu. Leonardo Mayer maçı 10 ace ile tamamlarken finaldeki rakibi Florian Mayer ise

yalnızca 1 ace üretebildi.



Arjantinli raket kariyerindeki bu ikinci Hamburg kupası ile birlikte Cilic, Raonic, Dimitrov gibi isimlerden de daha fazla sayıda ATP 500 şampiyonluğuna sahip olmuş oldu. Ayrıca Leonardo Mayer yarın açıklanacak yeni sıralamada da 89 basamak birden yükselerek 49. sırada kendisine yer bulacak ve yeniden ilk 50 arasına girecek.

Eren Andaç / Tenisdunyasi.net