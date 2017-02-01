Meksika'nın Acapulco kentindeki ATP 500 turnuvası beklenmedik bir ismin şampiyonluğuyla sonuçlandı. Haftaya klasmanın 40. basamağında başlayan Sam Querrey, finalde dünya 6 numarası Rafael Nadal'ı devirerek mutlu sona ulaştı.

Sırasıyla David Goffin, son şampiyon Dominic Thiem ve çeyrek finalde Novak Djokovic'i eleyen Nick Kyrgios'u yenerek şampiyonluk maçına ilerleyen Querrey, kendisi adına rüya gibi geçen haftanın sonunda Nadal'a da şans tanımadı.

Roger Federer'e yenilerek ikincilikte kaldığı Avustralya Açık sonrası ilk turnuvasını oynayan Nadal karşısında tam 19 ace kaydeden Querrey, servis kaybı yaşamadığı mücadeleyi 6-3, 7-6 kazanarak büyük bir sürprizin altına imzasını koydu.

Acapulco'da 2005 ve 2013'te kupa sevinci yaşayan Nadal ile yaptığı beşinci maçta ilk kez galip gelen Querrey, 24 yıllık turnuvada zirveye çıkan ilk Amerikalı olarak kayıtlara geçti.