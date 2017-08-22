Türkiye'nin en uzun soluklu spor dergilerinden biri olarak yayın hayatını devam ettiren Tenis Dünyası dergisinin 88. sayısı piyasaya çıktı. 96 sayfa olarak yayınlanan dergide Şevket Furkan Erbay'ın hazırladığı Roland Garros ve Wimbledon analizleri geniş yer tutuyor. Son sayıda ayrıca ülkemizde geçtiğimiz aylarda düzenlenen Antalya Open, TEB Kültürpark Cup ve TEB Bursa Cup'la ilgili dosyalar da yer alıyor.

Derginin dünyaca ünlü yazarı Nick Bollettieri, son sayıda 'drop shot' vuruşunun inceliklerini yazdı. Emre Yazıcıol'un bu sayıdaki yazısı yerinde takip ettiği Antalya Open üzerinden ülkemizde düzenlenen çim kort turnuvasının başarılı olma şansı. Onur Akmeriç ise son aylarda özellikle Wimbledon'da zirveye çıkan maçtan çekilmelerin nasıl önlenebileceğine dair tartışmaları kaleme aldı. Derginin sürekli yazarları Bekir Emre, Necdet Kestelli ve Cem Tınaz yazılarıyla bu sayıya katkıda bulundu.

Ayrıca Deaflympics 2017'den Levent Gülen Top Turnuvası'na, Manavgat Bahar Kupası'ndan Doktorlar Turnuvası'na kadar ülkemizde düzenlenen diğer etkinlikler de dergide yer alıyor.





(Merthan Can-tenisdunyasi.net)