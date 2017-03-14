Ülkemizin bayilere çıkan tek tenis dergisi özelliğini taşıyan Tenis Dünyası'nın 85. sayısı piyasaya çıktı. 11 yıldır Türk ve dünya tenisinin gündemini okuyucularına aktaran derginin son sayısının kapağında ATP Turu'nda sezonun flaş isimlerinden Grigor Dimitrov yer alıyor.

Emre Yazıcıol, Garanti Koza Sofya Açık finalinde canlı olarak izlediği Bulgar oyuncunun portresini yazarken. derginin sürekli yazarlarından Mert Ertunga, Dimitrov'un antrenörü Vallverdu ile yaşadığı değişimi analiz etti. Bülent Gürkan da Dimitrov'un şampiyonluk yaşadığı Garanti Koza Sofya Açık'ın önemli notlarını derledi.

Derginin bu sayısına Ömer Sevil, 'Nadal genleri' başlıklı, Toni Nadal'ın ayrılacak olmasının Rafael Nadal üzerindeki olası etkilerini anlatan yazıyla katkı verdi. Onur Akmeriç ise iki önemli Masters turnuvası, Indian Wells ve Miami'de son yıllarda yaşanan önemli olayları yazdı. Dergide ayın röportajı WTA Turu'nun istikrarlı oyuncularından Anastasia Pavlyuchenkova ile. Ali Katipoğlu'nun Avustralya Açık sırasında Melbourne'de yaptığı söyleşide Rus oyuncu kariyerinin bilinmeyenlerini anlattı. Paul Fein'in fileden seken toplar konusundaki teknik yazısı ise amatör-profesyonel her tenisçinin okuması gereken türden.

Necdet Kestelli, Bekir Emre, Beytullah Aldemir'in de köşe yazılarıyla katkı verdiği Tenis Dünyası dergisinin 85. sayısı 15 Nisana kadar piyasada kalacak. Derginin 86. sayısı 24 Nisan'da İstanbul Cup'ın hemen öncesinde 'Özel Sayı' olarak yayınlanacak.















