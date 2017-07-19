İsviçreli deneyimli tenisçi Patty Schnyder 2011’de veda ettiği tenise WTA Gstaad turnuvasında aldığı galibiyetle döndü.



38 yaşındaki dünya eski 7 numarası WTA Gstaad turnuvasında ikinci tura yükselerek sekiz yıl aradan sonra ilk tur seviyesi galibiyetini aldı.

Vatandaşı Amra Sadikovic’i 6-4, (7)6-7, 7-6(6)’lık setlerle geçen Schnyder beş tane de maç sayısı kurtardı.

Maçta ikinci servilerinden 65% ile puan çıkaran İsviçrelinin ikinci turdaki rakibi Alman Antonia Loittner oldu.

38 yaşındaki deneyimli tenisçinin kariyerinde 11 WTA tekler şampiyonluğu ve 2004 Avustralya Açık yarı finali bulunuyor.

Schnyder’ın son tur seviyesi galibiyeti 2011 Miami’de Madison Keys’e karşı gelmişti.





