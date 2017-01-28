Avustralya Açık'ın 13. gününde Rod Laver Arena'da oynanan genç kızlar finalinde 14 yaşındaki Ukraynalı raket Marta Kostyuk sevindi. Haziran 2002 doğumlu Kostyuk, final maçında 1 numaralı seribaşı İsviçreli Rebeka Masarova'yı devirdi.
Klasmanda kendisinden 13 sıra ileride 4. basamakta yer alan 2016 Fransa Açık şampiyonu Masarova karşısında 1 saat 55 dakika sonunda 7-5, 1-6, 6-4'le galibiyete uzanan Kostyuk, kariyerinin ilk slam turnuvasında mutlu sona ulaştı.
Kostyuk, 2010 Fransa Açık'ta zafere uzanan Elina Svitolina'dan sonra gençlerde slam şampiyonluğu yaşayan ilk Ukraynalı oldu.