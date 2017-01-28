14'lük slam şampiyonu

2002 doğumlu Ukraynalı raket Marta Kostyuk, Avustralya Açık'ta genç kızlar şampiyonu oldu. Kostyuk, finalde 1 numaralı seribaşı Rebeka Masarova'yı üç sette mağlup etti.

Avustralya Açık 28 Ocak 2017 Cumartesi, 10:40 - Güncelleme: 10:42